產險虧損持續擴大，兆豐金擬最快年底再為產險二度增資。由於損失擴大使兆豐產險本月再提存27億，而據知情人士透露，據兆豐金及兆豐產險內部最新評估，由於9月損失擴大，已使得兆豐金原本為兆豐產險所設算的增資20億之後可使RBC回到300％的目標無法達陣，恐怕屆時RBC只有200％，甚至若至年底之前確診率繼續上升，二度增資勢在必行，因此兆豐金內部已沙盤推演，最快今年底之前會為產險二度增資，且規模將甚於首度增資的20億。

至於第一次增資的20億元，據了解，由於兆豐金是以自有資金進行增資，因此，最快本周內可到位，但倘若是年底的第二次增資，根據內部沙盤推演，屆時兆豐金帳上的現有資金已不足以增資，必須另外透過對外發債，或是借錢的方式來支應，倘若以確診率已超過40％，甚至已接近50％來估算，屆時要增資的金額至少超過40億。

多家金控的獲利已在上周公布，其中，兆豐金控由於兆豐產險本月再增提27億的損失，因此使兆豐金單月獲利轉盈為虧12億，兆豐銀今年獲利較去年成長合計已超過1成，但產險的虧損已拖累金控整體獲利表現，同時也使兆豐金必須再度為產險增資。據了解，兆豐產險在9月的提損27億，是依照確診率35％最新估算，該確診率也比當時兆豐金及產險推算第一次增資20億時的情況高出許多，當時確診率是20％，現在已飆至35％。

據兆豐產險目前內部推算，實際上整個防疫保單的理賠金額已超過百億元，但由於有大約一半的比例，是分給國際再保公司理賠，因此使兆豐產險實際承擔的損失下降，合計第一次提損39億元，以及第二次在9月的提損27億元，兆豐產險為防疫保單承擔的損失已增至66億，倘若年底之前確診率持續擴大，屆時恐怕兆豐產險要承擔的理賠損失將上看百億元。