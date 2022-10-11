汎德永業(2247)公告2022年9月合併營收為新台幣39.7億元，主要受惠新車陸續到港，帶動月成長6.85%，也相較於國內9月新車市場因缺料年減12.9%，汎德永業9月營收逆勢繳出年增11.16%好成績；累計今年1-9月合併營收335億元，年成長3.91%，亦延續優於國內整體新車市場表現的銷售成績。

汎德永業第三季營收110.08億元，年增10.97%、季減14.59%。

汎德永業表示，頂尖豪華旗艦BMW大7系列推出全新重磅車款，其中全新世代7系列更位居BMW Luxury Class頂級豪華車系，以頂尖優越的材質結合創新功能，創造出前所未有的舒適乘坐體驗，目前735i Luxury、740i Luxury、740i Excellence等車款均已於本月正式展開預售，預計年底前即可在台上市，明年正式交車。此外，BMW頂級旗艦休旅X7小改款同樣也於日前展開預售，將有X7 xDrive40i與全新X7 M60i xDrive兩款車型，BMW X7均配備全新48V高效複合動力科技與xDrive智慧型可變四輪傳動系統，全面搶攻豪華客群需求。

看好電動車市場未來成長動能，汎德永業旗下BMW與Porsche(保時捷)、MINI皆將再推出重磅電動車款，BMW目前已有IX M60、iX、i4等電動新車在台上市，而全新剛展開預售的重磅純電豪華旗艦房車i7 xDrive60則採前後雙馬達、105.7kWh鋰電池，靜止破百加速僅需4.7秒，並具有WLTP 625km續航里程表現，為目前台灣市面上最頂級的純電旗艦房車，依目前市場反應熱絡的情況來看，新車銷售動能將可望延續至2023年。而Porsche除了純電動車Taycan外，明年也預計再添新電動車生力軍，進一步拓展電動車產品線，公司也將持續積極與品牌總代理確認交車時程與爭取更多新車配額，以滿足市場需求。

汎德永業進一步指出，目前新車供給情況仍受到國際情勢、晶片供需等因素影響，實際銷售情況需需視到港情況而定，然從整體收單情況來看，BMW、Porsche今年收單數都較往年更佳，加上部分新年式主力車款將於下月陸續抵台，公司對全年營運仍保持審慎樂觀看法。