台塑四寶針對第4季出具最新展望，台塑(1301)預計第四季營收可望相較第3季回溫，南亞(1303)則預估持平，台化(1326)認為最壞的谷底已過，營運有有努力的空間，針對油價部分，台塑化(6505)認為，第4季全球原油供給減少，將改善供需過剩的情況，提供油價支撐，但全球經濟落入衰退，預期油價區間震盪。

台塑表示，展望第4季，雖然歐美持續大幅升息對抗高通膨，消費者實質購買力降低，但產業鏈經過2季的庫存調整，以及海運費大幅降低，供應鏈瓶頸緩解，加上印度雨季結束，需求逐漸回溫，且歐洲石化業因能源成本偏高而降產，致使石化產品市場供過於求的窘境有所改善，此外，OPEC+產油國10月5日宣布減產，原油價格上漲，石化產品市場行情已回升，且第4季為PE、EVA及PP傳統需求旺季，以及第4季歲修廠數比第3季少，開工率提高，因此，台塑維持與先前看法相同，預期第4季營業額比第3季增加。

南亞表示，預估第4季客戶多以急單因應需求，營收將與第3季持平，各產品線部分，首先，銅箔、 銅箔基板、載板等市況穩定，樹脂價格回升，客戶補庫可望 轉為積極，電子產品營收持平；再者，同業減停產，現貨市場供給偏緊，價格回穩，化工產品營收增加；最後，美國通膨未和緩，加上年底假期，客戶停機，聚酯產品營收減少。南亞進一步表示，全球商品消費疲軟，廠商庫存壓力高，歐洲面臨能源危機，加上大陸延續清零政策，以及美國通膨未和緩，持續調升利息與採取 緊縮政策，壓抑全球經濟成長動能，目前客戶適逢調節庫存，多以急單因應短期需求。

台化表示，第4季影響市場的幾個重大因素，仍然是多種情況疊加沒有改善，市場的穩定度上下起伏還在，但經過瞭解，發現石化業上、中、下游整條產業鏈庫存偏低，有適時的剛需，今年十一長假，生產部門休假天數減少是一個訊號，所以只要努力爭取就有機會，另外，大陸二十大之後，各級政府領導定位、人事底定之後，一定會推出政策拚經濟。台化表示，今年8月合併營收走到了谷底，9月成長7.5%，10月、11月雖然有ARO-2、SM 麥寮及寧波苯酚廠等三個大廠安排年度定檢，但是預估營收仍有成長，12月則會有更大幅度的增加，預估最困難的時間已經過去了，市場會有單、有量，有努力的空間。

台塑化表示，產油國10月5日會議決定11月起減產200萬桶/日，市場預期實際產量應減產80～90萬桶/日，且俄羅斯表示可能減少原油產量，以因應歐盟12月起實施的石油價格上限，導致第4季全球原油供給減少，將逐步改善原油供需過剩的情況，提供油價支撐，但全球經濟落入衰退，美元持續保持強勢，使油價上檔承壓，預期油價區間震盪。台塑化表示，10月因重油加氫脫硫(RDS#2)單元開始定檢至11月，煉油廠平均煉量41.4萬桶/日，預計第4季平均產能利用率77%；輕油裂解廠因下游需求不佳，OL#2延長年度定檢，第4季平均產能利用率為61%。