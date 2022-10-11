高雄機場新航廈明年動工 10年後完成第一期

高雄機場新航廈工程第1期建設計畫今年9月決標，選出專業顧問團隊，民航局表示，前置工程預計明年下半年起陸續動工，將於2032年完成第1期建設、2040年完成全部建設，未來新航廈年容量可達1650萬人次，比目前的1029萬人次增加60％容量。

行政院去年5月核定「台灣地區民用機場2040年整體規劃」，其中高雄機場將配合新南向政策、亞洲新灣區、及南部半導體S廊帶發展，規劃興建年容量可達1650萬人次的集中式大航廈。

根據「2040整體規劃」，高雄機場新航廈將分兩階段興建，民航局已經擬定「高雄國際機場新航廈工程計畫－第1期建設計畫」，並於去年11月獲得行政院原則同意。

民航局場站組組長林宏憲表示，新航廈第1期建設主要是興建新航廈主體東側、國內與國際共用新登機廊廳及機坪。由於工區位於既有航站區，且工程期間機場營運不中斷，必須先遷移工區內既有設施，包括A滑行道北移、新建立體停車場、遷移共同管溝等前置工程，騰出空間後才能開展新航廈主體工程。

林宏憲表示，因為等於是「穿著衣服改衣服」，施工介面及排程複雜，難度更勝新建機場。為了更精準掌控計畫進度，民航局今年9月決標，選出專業技術顧問（Professional Construction Management，PCM）團隊，負責專案管理技術服務，協助民航局協調整合工區內各工程介面掌控財務、資源人力與各項工程進度。

PCM團隊由亞新工程顧問公司、美商傑明工程顧問公司及大林聯合建築師事務所組成，並由荷蘭商空港顧問公司（NACO）與慕尼黑國際機場（MAI）作為技術顧問。

高雄機場原本航廈容量是國際609萬人次、國內420萬人次；未來新航廈是國際1490萬人次、國內160萬人次。為何新航廈的國內容量反而比舊航廈少？林宏憲表示，這是因為民航局評估過，高鐵通車之後，國內容量不需要這麼多。

至於整體經費，去年爭取7百多億，最近物價調整，加上環境評估之後的修改計畫，整體經費總共8百多億，其中第1期4百多億元，已經呈報行政院。