民進黨桃園市長參選人鄭運鵬遭質疑自主健康管理期間違反防疫規定狂跑行程，鄭競辦強調選務活動均遵照防疫指引。對此，國民黨桃園市長參選人張善政競辦表示，衛福部公告自主健康管理時禁止參加公眾集會群聚，直批無視規定，還與桃園市長鄭文燦、民進黨台北市長參選人陳時中同框，猛酸「北桃三結疫」草率面對疫情，難道顏色對了就沒事？

張善政競辦發言人曾俊豪指出，據衛福部自主健康管理對象應遵守注意事項，第三項明確記載自主健康管理對象應遵守的規定，白紙黑字寫著「禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動」，違規者將依傳染病防治法第70條，裁處3000元以上、1.5萬元以下罰鍰。

曾俊豪直批，鄭運鵬無視規定出席多場公開行程，這些都有憑有據，但鄭競辦卻睜眼說瞎話，甚至連桃市衛生局都出來粉飾太平替鄭背書，市政機器護航，遇綠色就轉彎，不只違反行政中立，更是眼中只有選舉、沒有防疫。

曾俊豪提到，民進黨新北市議員參選人顏蔚慈7月同在自主健康管理期跑攤，經民眾檢舉，新北衛生局依法開罰，但一樣的行為，在鄭文燦主政的桃園卻被輕輕放下，質疑「難道顏色對了就對了？」難道因鄭文燦過去經歷3＋11事件，深知防疫可當兒戲，所以鄭規鄭隨，讓「鄭二代」無縫交接草率防疫態度？

曾俊豪強調「前有文燦3＋11，現有運鵬不＋7」，鄭運鵬出關後，還與鄭文燦和陳時中同台，如今每日確診數破萬、每日數十人喪命，對比「北桃三結疫」草率防疫，顯得格外諷刺，因防疫規範白紙黑字寫得清清楚楚，1922也講得很明白，質疑現在防疫規定到底是聽衛福部、防疫指揮官還是聽桃市衛生局。