美國眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普(Brad Wenstrup)，以及眾議員莫頓(Seth Moulton)、眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員沃茲(Michael Waltz R-FL)、眾議員凱希力(Kai Kahele)於11日至13日分別率團來台訪問。外交部對前述美國聯邦眾議員的到訪表達誠摯歡迎。

外交部表示，兩個訪問團成員橫跨美國民主、共和兩黨的聯邦眾議員，並分別來自「軍事」、「情報」等關鍵委員會。在台期間眾議員訪問團將共同晉見總統蔡英文、拜會國家安全會議秘書長顧立雄，並接受外交部長吳釗燮款宴，以就台美關係、區域安全與經貿等議題深入交換意見。

外交部指出，來訪的4位聯邦眾議員均為台灣在美國會的重要友人，舉凡在籲請拜登政府將台灣納入首波疫苗捐贈名單、支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO)、台美洽簽自由貿易協定、以及台灣加入「印太經濟架構」(IPEF)等重要議題上，均堅定為台灣發聲。

其中溫斯卓普眾議員曾共同提出《提升台美戰力互通性法案》(To express the sense of Congress on interoperability with Taiwan)、莫頓眾議員則曾共同提出《台灣民主防衛租借法案》(Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act)，更充分顯示兩位眾議員對台灣安全的關心與支持。

外交部統計，今年10月已有三個美國國會議員團來訪。在中國持續升高區域緊張情勢之際，美國國會密集籌組訪團來台，再次充分展現美國國會對台灣不分黨派的強力支持。相信此行將能讓4位議員進一步瞭解我國現況，以利未來在美國國會持續支持深化台美在各領域的友好合作關係。