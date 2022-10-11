金管會表示，IFRS 9對重分類訂有原則性規範，會基會提供參考指引，個別公司能否重分類，仍應由公司管理階層與其簽證會計師，共同考量實際對金融資產之管理模式及相關事證進行判斷，管理階層須能清楚解釋經營模式改變之合理性及留存佐證，相關程序及資訊揭露並應依保險法及證券交易法相關規定辦理。

另為維持保險業資本穩健，對於進行金融資產重分類之公司，金管會將要求提列特別盈餘公積，避免重分類使分派股利增加。

至於IFRS 17實施時程，國際會計準則理事會(IASB)於106年間發布IFRS 17，考量該準則實務執行之困難度及複雜度，延至112年生效，故目前各國均尚未實施。鑑於 IFRS 17 對我國保險業影響重大，包括資訊系統(會計、精算、投資、風控等系統)修改、歷史資料蒐集、商品策略調整等準備工作繁複，金管會參考各界意見後決定，我國以國際生效日後至少3年(115年1月1日)再實施為原則，以利觀察國外實施情況，配合我國國情適度調整因應，藉以完善各項接軌準備。

面對急遽變化之國際經濟金融情勢，維持金融穩定及維護保戶權益是金管會首要任務，金管會將持續關注保險業財務業務情況，要求業者維持良好清償能力，並強化公司治理、風險控管與內部控制，以合理確保保險業永續與穩健經營。