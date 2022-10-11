由嘉義縣文化觀光局、嘉義縣表演藝術中心共同主辦、阮劇團策劃的「2022嘉義小劇場戲劇節-異種注目」將於10月14日至16日，在嘉義縣表演藝術中心登場。

主辦單位阮劇團表示，這是一個聚集表演藝術能量、提供台灣當代新銳劇作家可自由揮灑與呈現的舞台，舉辦至今已逐漸形成每年秋季在嘉義的劇場盛事之一。

「2022嘉義小劇場戲劇節」由劇本農場讀劇演出與青少年劇場組成。邀請第九屆「劇本農場」音樂劇新星陳恆益與作曲家劉士瑜、金鐘獎最佳編劇徐麗雯，兩組才華洋溢的創作者，帶來音樂劇《紅舞鞋》及現代戲劇《幻日》兩種風格截然不同的劇本，以讀劇形式帶領觀眾進入戲劇的世界；也邀請劇評人進行現場劇評會，劇作家們可藉由評論人與觀眾的反應與回饋，進行劇本與作品的優化，讓作品以最好的狀態收錄進劇本集中。

今年除了第九屆劇本農場的讀劇演出，第八屆劇本農場劇作集也將由長期支持劇本農場的遠景出版社正式出版，阮劇團藝術總監汪兆謙也提到，近三年劇本農場開始有音樂劇劇本的創作出現，要感謝臺北表演藝術中心音樂劇人才培訓計畫，推薦優秀人才，讓劇本農場的面向更多元寬廣。

小劇場戲劇節另一個亮點是由阮劇團副團長余品潔擔綱總導演，帶領來自不同文化背景的素人青少年演員組成的「青少年劇場」，經歷兩階段將近半年培訓，即將在小劇場戲劇節中正式登場，演出《風起》。青少年劇場歷屆演出皆廣獲好評。看這些青少年如何透過戲劇的接觸，在其中挖掘、展現自我、蛻變，非常推薦觀眾走入劇場一探究竟。

《2022嘉義小劇場戲劇節-異種注目》於10月14日至16日在嘉義縣表演藝術中心登場。