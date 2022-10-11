台中市政府環保局鼓勵民眾自備重複性環保用具逛夜市，今年結合大慶夜市舉辦「一起慶環保」活動，12日起至12月11日止，每周三及周日下午6點至9點在大慶夜市管委會前設置餐具借用攤位，民眾只要出示自備的「環保餐盒（杯）」或借用「循環容器（杯）」，即可獲得10元現金折價券，當日每人最高可拿30元。

環保局長陳宏益說，吃喝玩樂兼具的夜市型態是台灣特色文化，但為供餐便利，常使用一次性產品，產生許多塑膠袋、免洗餐具、飲料杯等一次性垃圾，因此環保局在大慶夜市推環保夜市，獲得環保署肯定，且大慶夜市是攤商超過100家的大型夜市，今年再推出相關活動，鼓勵民眾響應環保。

環保局指出，12日起每周三、日民眾拿環保容器或租借循環容器，每人最高可兌換3張10元折價券，1天限量500份，大慶夜市共有89家配合攤商，部分店家則另外提供現金折扣或餐點加量優惠。

「一起慶環保」活動在夜市內推動各項減塑、衛生、無煙的環保行動，環保局表示，此外也包含多項便利的免費環保服務，包含設置二手循環回收站、愛心飲料提袋及循環杯租借，提供有需求的民眾免費借用，鼓勵大家多多利用，逛夜市也能減塑減量愛地球。

環保局補充，民眾借用循環杯用畢歸還至環保局設攤攤位，再加碼送「防疫小物」，還可參加抽獎有機會獲得限量隱藏版「i Cup台中霸器杯」，希望民眾能共同響應環保，創造大慶夜市優質舒適及綠色消費好環境。