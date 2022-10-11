通膨、升息、俄烏戰爭等因素影響，全球消費需求普遍下滑，南亞（1303）除電路板獲利增加以外，其他產品營運績效均受阻趨緩，加上認列轉投資台塑化投資損失，第三季營收825.9億元，季減12.8％，自結營業利益31.9億元，季減68.7％，稅後利益33.7億元，每股稅後盈餘0.43元，季衰退76.5％。

影響所及，南亞旗下電路板因電動車、伺服器等用途載板需求強勁，獲利進一步顯著增加，惟其他產品相較於去年的史上營運高峰，獲利相對下滑，加上認列台塑化等投資收益減少，前三季EPS4.13元，較去年同期史上最高8.05元，減少48.7％。

南亞表示，通膨、兩岸防疫干擾，石化、電子材料行情高檔拉回。第三季化工產品營收季減33.7％，係因EG部分產線計畫性停車，及各產品售價下滑；聚酯產品隨美國市場通膨影響終端需求，營收季減12.8％。

惟電子材料中，電路板因車用載板、高端運算、伺服器等需求擴張，營收及獲利成長；其他電子材料產品因全球經濟成長趨緩，以致電子材料第三季營收季減2.7％，表現相對走堅。

南亞指出，由於市場消費意願降低，聚酯、塑膠產品獲利減少，而高階載板需求持續成長，電路板獲利已連續11季增加，其他電子材料產品也因下游產業保守控制庫存，第三季營業利益31.9億元，較上季減68.7％，稅後利益33.7億元，EPS0.43元。

南亞前三季電路板因電動車、伺服器等用途載板需求強勁，獲利進一步顯著增加，但其他產品相較於去年的史上營運高峰，獲利相對下滑，加上認列台塑石化等投資收益減少，導致前三季營收年減8％，營業利益268.2億元，年減56.6％，稅後利益327.7億元，EPS4.13元，年減48.7％。