星宇航空（2646）9月營收2.84億元，月增5％、年增272％，連續5個月維持月、年雙增；累計前三季營收13.94億元、年增150％。迎接疫後商機，星宇增加新機、新航點，11月起航班數將大增近5成。

星宇營收組成中，9月客運雖受到10月13日起入境限制解除影響，部份訂位轉至10月，然營收仍達1.69億元，月增6％、年增584％；累計前三季客運營收為7.34億元、年增217％。

另在貨運部份，雖受到市場艙位供給增加影響，運價預期將逐漸恢復至疫情前水準，然適逢A330廣體機加入，帶動9月貨運營收雙增至1.03億元，月增4％、年增174％。累計前三季貨運營收為5.78億元、年增116％。

星宇表示，自宣布10月13日起入境「0+7」免隔離，同時取消限團令，放寬每周入境人數等措施，客運旅遊需求回溫，星宇於10月28日將增闢旅遊航點日本沖繩、札幌，及復飛越南峴港航線。11月份除馬來西亞檳城、菲律賓馬尼拉航線營運每週3班，其餘各航點預計穩定增加至每日1班，整體航班數月增近五成，提供旅客便捷舒適的飛行選擇。

在機隊方面，星宇9月再引進2架新機，機隊規模達10架A321neo、4架A330neo，今年底前預計再交付3架A321neo、2架A350廣體客機，隨著廣體機運力增加，將可依市場需求增加派遣彈性。