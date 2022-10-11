王品集團（2727）公布9月兩岸合併營收16億元，創同期歷史新高，年增23.19%。其中台灣事業群營收11.7億元，刷新9月歷史紀錄，較去年同期大增3.6億元，年增45.11%。大陸事業群營收4.3億元，年減幅度持續收斂至13.04%。

展望第四季，王品將透過開新店、上新品、賣新券「三新策略」加速衝刺業績，除了透過餐廳拓點挹注營收外，零售品牌「王品嚴選」新推水餃、牛肉麵、義大利麵等平價冷凍美食，持續深入消費者餐桌，此外，王品也開始販售商品卡，集團全品牌通用、不限單一品牌、單一套餐，均可使用，順應集團多品牌發展和消費者點餐趨勢，將有助推升整體營收規模。

在疫後復甦與中秋連假帶動下，王品台灣事業群9月業績再創高，也是同期首破雙位數營收，顯示台灣餐飲市場反彈力道強勁。受惠於中秋烤肉商機，王品燒肉品牌表現亮眼，「肉次方」3家門店均破千萬營收，包含9月甫開幕的台南府前店，開幕當月就創佳績；在內用、外帶禮盒齊助攻下，「Oh my!原燒」連假業績較平日翻4倍，高價燒肉品牌「最肉」也有1.5倍的營收成長。

此外，展店效益持續發酵，王品9月新開6家門店，達成台灣300店的里程碑，平價小火鍋「12MINI」拓點4家，「尬鍋」、「肉次方」各1家。王品近期鎖定中、平價火鍋積極展店，第三季新開11間火鍋店，第四季預計再展6家，包含「石二鍋」台南永康旗艦店、「聚 日式鍋物」士林中正旗艦店等大型體驗店，與主攻外帶外送的「12MINI」同步並進。展店帶動人力需求暢旺，王品預計年底前再招募800名正職同仁，並釋出40K起薪的鍋物儲備幹部職缺。