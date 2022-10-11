孩子在特搜隊員的協助下學習游泳。（晨光智能發展中心提供／廖素慧嘉市傳真）

為了協助發展遲緩孩童接受多元刺激，增加生活體驗，嘉義市消防局義消總隊義勇特搜隊與晨光智能發展中心合作，帶慢飛天使下水體驗水中活動，透過浮力、阻力、壓力等物理特性，促進孩子的肌力與肌耐力。

晨光智能發展中心副主任邱于倩表示，發展遲緩的孩童需要適度的環境刺激，在不同情境中學習人際交流，來增進生活體驗，幼兒園融合、各種生活體驗都有助於他們的身心發展，進而更有機會回歸一般教育體系。

因而晨光智能中心每月安排2次社區適應融合活動，讓48名學前孩童有多元化的學習，這次與嘉義市義勇特搜隊、嘉義扶輪社合作，辦理水上體驗課程，由特搜隊的勇將帶著孩子嘗試水中活動，透過水浮力、阻力、壓力等物理特性，促進發展遲緩兒的肌力與肌耐力。

慢飛天使第1次下水，非常緊張，緊緊抓住義勇特搜隊員不肯放手，特搜人員一對一的陪伴，跟孩子說話，分散他們的注意力，孩子漸漸鬆懈心防，跟著步伐，在泳池漂浮，也笑了，玩得不亦樂乎，體驗到玩水運動的樂趣。

看著孩子們笑逐顏開，家長也放心了，也感謝義勇特搜隊在訓練、救災防災之餘，陪慢飛天使慢慢學習游水。