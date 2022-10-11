聯發科(2454)旗下小金雞達發(6526)今(11)日宣布，旗下第一款支持RDK-B的光纖設備系統晶片(SoC)，已成功出貨到多家西歐系統業者，供其部署光纖網路、提供客戶寬頻上網服務，同時協助客戶在新的開放平台上延續使用基於傳統纜線在DOCSIS標準的投資，以無縫接軌的方式，穩健快速地轉型至PON無源光纖網路並成功落地營運。

所謂的RDK-B是針對無源光纖網路所設計的軟體開發參考套件(The Reference Design Kit for Broadband)，為開源程式平台將CPE客戶終端設備(CPEq)的主要功能標準化，提供廠商開發CPE接取寬頻上網服務，例如光纖數據機、路由器等。

達發經營歐洲市場長達20餘年，為了讓有線電視業者在現有同軸纜線及DOCSIS平台累積數十年的應用開發投資得以延續，達發積極參與RDK聯盟在PON相關標準的制定，並開發符合該平台標準的解決方案，讓系統業者可將既有設備和軟體移植到全光纖網路環境中繼續使用，以提升系統業者的升級意願，加速鋪設光纖網路，全面邁向千兆(Gbps)速度等級的寬頻網路環境和數位轉型。達發科技認為，RDK-B是從傳統DOCSIS轉型至光纖網路最好的路徑，可使系統業者在基礎設施升級的同時，達到整體投資效益的最大化。達發提供的RDK-B GPON SoC解決方案，已獲歐洲多家第一線系統業者採用。

達發的運營商客戶通常在其CPE終端設備已經預載支援RDK-B平台的客制化軟體，幫助有線電視業者升級軟硬體平台後，既有的應用及管理系統仍然能夠在新平台上運作，除了可降低升級成本，也讓運營商可以在同一個系統架構下管理不同的OLT設備(Optical Line Terminal），大幅降低管理成本，並享受新平台帶來的各種效益。目前達發已協助多家西歐第一線(1st tier)有線電視業者完成RDK-B平台的部署與落地營運，快速且順利地將其基礎設施升級到光纖架構。

達發執行副總經理暨固網事業群總經理王博民表示，達發一方面提供客戶穩健又快速的系統升級，一方面也提供客戶擺脫設備綁定與限制所需的軟體相容服務。從歐洲的成功案例證明達發科技20年來所累積的能量已足以打破桎梏，加以客戶也面臨著必須改變的外部壓力，雙方能共同突破長久以來的包袱與生態系統絕非偶然。期待與更多引領改變的客戶攜手加速變革，讓最多的使用者與企業可以受惠於因科技普及所帶來的機會。