背後有投資能人巴菲特撐腰的中國大陸比亞迪汽車，11日在印度推出首款客用電動休旅。

其實，比亞迪已為印度企業提供電動巴士以及電動車(EV)，目前在這個全球第4大汽車市場中要推出的EV車款叫做Atto 3。而在印度地區，國內汽車製造商塔塔汽車(Tata Motors)則是有較大EV市占率。

比亞迪對於汽車電氣化很積極，已經開始在挪威、紐西蘭、新加坡、巴西甚至哥倫比亞等地，販售電動車以及插電式混合動力車。數月前，比亞迪也曾表示將從2023年開始，計畫在日本販售客用EV。且在泰國新蓋一座廠房，從2024年開始，年產能估15萬輛汽車。

印度對中國大陸等國的投資計劃審查頗嚴的，像是長城汽車本來一項要去印度的10億美元投資計畫，後來就沒有過關。不過，據稱比亞迪在印度南部已有一家年產能約1萬輛的車廠，故不需要引入新投資方案來生產以及銷售Atto 3。

生產汽車也製造電池的比亞迪，2007年打入印度市場後，就開始在當地生產手機電池以及零組件。2013年，比亞迪與印度當地企業合作建造公共汽車，並於2021年推出一款e6多功能EV。