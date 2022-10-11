三重商工應用英語科結合工業與商業類科，建造「數位英語國際行銷人才培育基地」，培訓兼具「專業」與「語言」的技職人才，今(11)日下午帶領學生前往在地工廠進行英語導覽培訓，藉此強化學生在專業英文上的應用；三重商工校長李立泰表示，透過新北市的「創新教育加速器計畫」，能培養學生跨領域結合外語以及專業能力，也能加速推動雙語教學的整合。

專案首發活動「雙語跨領域交流課程」，結合模具產業睿錤精密科技有限公司、德明財經科技大學應用外語系外籍教師團隊，進行工廠實務英語導覽演示，提供學生英語導覽常用詞彙、句型，實際搭配模具工廠專業機器設備，藉此導入職場高頻對話，強化學生職場解說與會話技巧，一方面培養語言專才，跨域技高機械群專業，另一方面則培養機械群專才，跨域語言職場應用，雙向提升專業國際化層次。

重商應英科主任陳涵瑋表示，此培訓活動不但使跨專業、跨場域教師對話與合作，透過讓應用英語科的學生與在地工廠合作與實習，藉此鼓勵各科學生實際用英文來介紹與自己所學相關的工廠，使語言教學延伸到學生未來職場的實際應用，讓語言與技職的專業教學活化，貼近產業脈動。

李立泰指出，「新北創新教育加速器計畫」不僅讓學校獲得經費的補助，同時讓專業群科得以進一步的發揮，加速新北各校創新及資源整合的教育步伐；他說，過去的技職教育常常發生「學用落差」的問題，現在透過「教育加速器」以及產學鏈結，不僅可以讓學生所學更貼近業界需求，尤其國家推動「2030雙語政策」，對技術型高中而言專業英文更加重要，透過這次的工廠英語導覽培訓，也讓學生的專業力及外語的能力能夠進一步的發展。

新北市教育局表示，新北市一直致力於打造多元、專業、特色的教育，為引入更多外部資源，鼓勵括團隊合作並推出創新方案，進而提升新北市的教育競爭力，因此採用美國矽谷企業加速器的概念，將原本的「新北市高中高職旗艦計畫」轉型、打造為全國首創的「新北市創新教育加速器計畫」，以爭取更多資源投入，並希望藉此建立一個團結、創新及資源整合的教育平台。