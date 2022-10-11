選美比賽出身的女星李妍憬(原名:李妍瑾)，因外型亮麗有「選美皇后」之稱，出道11年來感情風波比工作更受矚目，曾捲入富商包養、為愛輕生的傳聞，去年她更自曝與歌手信交往時，被迫當小三，近日李妍憬透露又遇上渣男，在IG發文控訴對方的惡行，還不忘怒嗆：「遇人不淑，就當我包養你」引起討論。

李妍憬1日放上一名男子親吻她的照片，感嘆自己重情重義，結果仍遇到渣男，讓她火大列出對方的惡行：「別在那邊說送了我什麼，我生日你帶我去挑裸鑽，當時我看到1顆售價要1百多萬你馬上叫人收起來，你錢被前妻掏空的時候，是我李妍憬說我的男人不用去跟別人借錢，直接把存款簿印章拿給你」。

「我以為出來混的人都很有義氣，這麼知名的幫派怎麼會有這樣欺負女人感情金錢的人。」李妍憬沉痛說道。隨後她也感嘆，沒想到電視劇演的都是真的，也怒罵對方在這樣的情況還有臉混，刷新她的三觀。話鋒一轉，李妍憬仍說要和愛犬Bibo好好過生活，也對自己精神喊話：「也不是第一次遇到這種事了，所以抬起頭往前走帶給大家歡笑」，同時附上大肌肉的符號，態度非常堅強。

李妍憬近來風波不斷，日前捲入已婚大哥包養傳聞，更被對方怒罵是妓女，深怕有生命安全的疑慮下，在臉書發出不自殺聲明，最終引來媒體打電話詢問。因此，李妍憬才表明曾和四海寶哥的方姓男子交往，也透露對方和她分手後曾傳訊息請求周轉，未料事後不聞不問。但無論如何，李妍憬表示，該已婚黑道大哥已回應記者互不認識，因此認為包養事件應已圓滿落幕。

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