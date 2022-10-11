總統蔡英文於雙十國慶演說重申「4大堅持」，並強化「4大韌性」打造台灣成為韌性國家，並強調國內會強化資訊透明和辨識錯假訊息。對此，台北市長柯文哲11日嘲諷說，中共一定會對台灣行假訊息攻擊，「但國內假訊息做最多的是誰，大家心裡有數。」、「你們攻擊自己國內的政敵也沒有比較少。」

柯文哲下午出席2023台灣燈會記者會後接受媒體聯訪，談及蔡英文4大韌性內容，他先是表達贊同，稱地球暖化後引起極端氣候，1980年統計發現全世界天災明顯上升，無法應付地球不發生天災，所以才有韌性城市這個新概念，面對韌性城市，用來延伸做韌性國家沒錯，畢竟台灣不可能沒有挑戰，面對挑戰如何能夠安然度過。

媒體追問，蔡英文說要解決兩岸問題，柯文哲反酸，蔡說要在理性、平等、相互尊重的條件下，與北京當局尋求和平解決台海爭議方法，「我在想奇怪，這不是平常在做的事嗎？可是我做就變成檳榔、芭樂」，還大嘆「算了，他們做的都可以，我們做的都不行，所以綠能你不能。」