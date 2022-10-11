受到邊境解封，住宿業者喊缺工，近日更有飯店業者指出，僑外生留台工作申請遭勞動部狂退件，勞動部勞動力發展署表示，為加強延攬及留用在台畢業僑外生從事專門性或技術性工作，餐旅業者可以依評點制規定，聘僱僑外生從事專門性或技術性工作許可，只要經審查累計點數滿70點，且從事的工作內容符合規定，勞動部均立即核發工作許可。

依評點制規定，會依僑外生的學歷、平均薪資、工作經驗、具擔任該職務資格、華語語文能力、他國語言能力或他國成長經驗、配合政策政策及在校就讀期間領取獎學金或成績優異者等項目評點。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，據統計，目前在月平均薪資平均獲得15分，但如果已在評點項目獲得足夠分數，在不違反勞動基準法的情況，雇主也可以用基本工資聘用僑外生。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦說，除了評點要獲70分外，工作內容符合規定範疇，以現行住宿業者最常申請的類別，則應符合經營管理、設計、規劃或諮詢等相關工作或是廚師才會獲工作許可；至於擔任房務工作是否符合專業工作？他說，應由交通部觀光局來解釋。

勞動部表示，今年截至9月止，已核發僑外生評點制工作許可7836件，核准通過率達92％；少數案件因申請文件不齊致點數不符，或僑外生從事工作內容疑似不符規定疑義，會退請餐旅業者補正佐證文件及釐清工作內容，並無餐旅業者指涉無故多次退件的情事。

勞動部提及，少數餐旅業者所填寫僑外生的職務內容，為從事服務接待、房務服務、接聽專線及其他普通勞務工作，與現行法令規定專門性及技術性工作有別，因此才會請業者再行釐清。