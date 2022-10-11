上課或上班時間難免會感到疲累，不少人會趁著休息時間小睡片刻，急診科醫師翁梓華指出，午休小睡能讓精神變好，但如果時間過長，可能會讓睡眠進入深睡以及快速動眼期，導致影響晚上睡眠品質，建議最佳的小睡時長為10~20分鐘。

翁梓華在臉書粉專發文，根據2009年的研究報告顯示，小睡一下可以讓精神變好、強化邏輯思維能力、減少思考時間、減少負面情緒反應，在腦波上也有幫助，建議小睡的時長要控制在10~20分鐘左右；他補充說明，一個睡眠周期約為90分鐘，如果睡太久的話，就可能讓睡眠進入快速動眼期，這樣不但會影響晚上的睡眠品質，在深度睡眠被吵醒還會有越睡越累的感受。

翁梓華還說，假日睡懶覺並不會讓身體變差，根據2008年的研究顯示，睡懶覺與肥胖、心血管問題不相關，反而是睡得少的人容易有這些問題，但為何大家總是認為睡懶覺會對身體不好呢？翁梓華解釋，其實和他們的生活型態有關，根據2020年的一篇論文，會在假日睡懶覺的人，通常更傾向在平日晚間熬夜，而熬夜就是肥胖與身體問題的來源。

翁梓華也貼心幫大家整理出重點，並提醒每個人的體質不同，實際的睡眠需求和習慣也不一樣，還是必須視個人的情況進行調整。

▎平常上班如果累了，可以小睡一下，10~20分鐘就可以讓你精神抖擻。

▎假日如果真的很累，不妨多睡一下，頂多被長輩念一下，但對於身體健康沒有太大的影響。

▎晚上不要熬夜，熬夜的習慣才是最常造成身體問題的根本來源。