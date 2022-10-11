許多家長都曾遇過自家小孩拿手機時亂傳貼圖的狀況。一位媽媽分享，某天她女兒拿著手機亂按，她剛好又喜歡亂買LINE貼圖，結果女兒就對著車友、牙醫亂嗆一通。仔細觀察對話內容，可以發現女兒竟傳送一堆「猴子」貼圖，貼文一出引發熱議。

一名媽媽分享女兒對車友們傳送一堆「吱吱」、「猴子閉嘴」貼圖。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，當時她為了讓女兒綁頭髮時安分一點，把手機拿給女兒玩，沒想到女兒卻在車友群組、對牙醫傳了一堆貼圖，讓她相當不好意思；只見原PO女兒對著車友們傳了「吱吱」、「猴子閉嘴」，對著牙醫傳了「猴子做的都比你好」，相當諷刺。

一名媽媽分享女兒對牙醫傳送「猴子做的都比你好」貼圖。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「真的太嗆」、「猴子閉嘴快笑死」、「牙醫師表示：等等這位病患不用麻醉」、「醫生那邊可能以後都約不進去了」，還有不少人笑說引發他們購買貼圖的慾望，「看完想買貼圖」、「這個讚，還不買爆」、「這系列貼圖我也超愛」。

事實上，原PO使用的貼圖是插畫家胸毛公寓的作品「LV.40 野生喵喵怪(屬性:猴子)」，裡面的貼圖都是以猴子做為發想對象，逗趣的文字與插畫成功吸引不少粉絲購買。