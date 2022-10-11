許多店家都會懸掛布條，放上優惠或是徵才訊息，有民眾直擊一間鐵板燒店掛上布條徵人，註明歡迎8+9、屁孩可來應徵，引起網友熱議，也有人認為文案設計有巧思，這布條可以用得很久。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，看見一間鐵板燒店掛出布條誠徵師傅與新進人員，薪資以基本工資為標準，各加5000元及2000元，最後也註明「歡迎二度就業、上班族、下班族、學生、8+9、屁孩」，讓原PO直呼「簡單粗暴的徵人海報」。

鐵板燒掛出徵才布條，文案引起網友熱議，不少人也讚嘆老闆很聰明。（圖／翻攝臉書路上觀察學院）

布條註明8+9及屁孩，引起網友紛紛留言，「浪子鐵板燒」、「很奇怪刺越多的越好吃」、「沒有包手的鐵板燒師傅是沒有靈魂的」、「有包的都很有禮貌又好吃」、「到時門口就一堆莫忘初衷的摩托車」、「在吃鐵板燒的時候，會有一種浪子回頭的感覺」。

也有人認為薪資說明有巧思，「基本工資每年都在調，這樣可以多掛幾年」、「這樣不用一直重新做布條」、「比《面議》兩個字順眼多了」、「其實已經比很多無良餐飲好了」、「好聰明，這樣責任變成在政府身上了」。