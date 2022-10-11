張庭瑚（左）在記者會被蔡振南打真的。（陳俊吉攝）

電影《你在我心上》導演、演員合體現身記者會。（陳俊吉攝）

改編自作家痞子蔡原著小說《國語推行員》的電影《你在我心上》，11日舉辦媒體見面會，導演林錦和率領主演張庭瑚、袁子芸、蔡振南、李冠毅、蔡堇卉，以及痞子蔡一起出席。活動現場蔡振南分享自己年輕時跟片中劇情有相同經歷，就是班上有位「國語推行員」。

蔡振南在學時班上的國語推行員就是班長，長得很漂亮，就會故意講台語來拉近彼此距離，「那時候講1次罰5毛錢，我從我媽媽那邊偷拿10元，可以被罰好幾次，那個年代看到糾察隊都很討厭，但我覺得被班長抓感覺很好。」

蔡振南在片中有場暴打孫子張庭瑚的戲，他笑說自己在現場是打真的，「因為我以前拍戲都被打真的，還曾掉過3顆牙齒，之前有拍過防狼噴霧的戲，前面有一塊保護罩，我為了連戲還自己把眼睛抓紅，眼科醫生都跟我說好險沒有把視網膜摳破。」

在片中湊對的袁子芸跟張庭瑚，兩人CP感頗重，袁子芸說自己第一次見到張庭瑚很緊張，因為不認識他會覺得他沒有笑容，比較嚴肅，且剛開拍第一天就要拍被男生抱的戲，起初醞釀情緒有點久，也因此發現對方是溫柔的人，「他會叫我慢慢來不要急。」