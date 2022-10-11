在中文裡，「成家」和「立業」總是連在一起，在事業上想要闖出一片天，就得先顧好家庭；有良好的家庭後盾，能夠增加事業的成功機率，《科技紫薇網》運勢專欄指出生肖蛇、生肖雞、生肖羊、生肖豬有了另一半的鼓勵和支持，可以無後顧之憂，事業邁向高峰。

▍生肖蛇

生肖蛇雖然個性靈活聰明，卻多半不知道如何展現自己的才能。有時會因太過衝動，跟朋友合夥創業時，常常賠了錢也賠了時間，成家之後，有了另一半在旁邊持續鼓勵他，生肖蛇比較能安定下來，適當的展現其才華。

▍生肖雞

好高騖遠的人，必定看不到眼前的現實人生，生肖雞就是常常陷入這樣的狀況，成家之後，當他感受到生活中的壓力時，便會從理想拉回現實裡。為了珍惜另一半，他會懂得穩重自己，腳踏實地的耕耘，此時方能一步一步邁向發達的高峰。

▍生肖羊

生性聰明勤奮的生肖羊，可惜缺了些主見，他們習慣依賴別人的意見，因此不管在家、在外，都離不開另一半幫他籌劃行程，當生肖羊猶豫不決、難以抉擇時，有另一半當他定心丸，幫他做出最後的決策，腳下的路自然越走越踏實。

▍生肖豬

無論在外多麼強大，生肖豬內心多是依戀家庭溫暖的。有了家庭這個後盾，才能讓他沒有後顧之憂，無所顧慮的奮發向上。當他累了，家就是他最好的避風港，只要跟另一半一起吃頓飯，陪孩子們打打鬧鬧，又能元氣滿滿的繼續前進。