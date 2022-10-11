今天是聯合國所指定的「國際女孩日」, 台灣也將同日10月11日訂為「台灣女孩日」,今年已邁入第十年。蔡英文總統在台灣女孩日的今天對每位台灣女孩說,「不要小看自己，也不要因為自己的年齡或是性別，就低估了自己」，「每一位台灣女孩，都有無窮的潛力和能力」。

代表民進黨參選新北市第一選區(淡水、八里、三芝、石門)的市議員候選人彭莉惠博士近日與新北市社區旅學關懷協會理事長，也是旅學堂工作室的創辦人李琪(Vicky)老師有場深入的訪談, 李琪是淡水媳婦, 她的先生吳峻毅老師正是淡水赫赫有名的文史導覽專家!! 二位先後放棄金融業的工作,回到淡水成為具有使命感的「淡水魅力」推廣大使。

彭莉惠博士與文史導覽專家吳峻毅老師。(圖/彭莉惠提供)

彭莉惠博士特別說明，她與旅學堂工作室的創辦人李琪老師,都有相同的使命, 就是「致力於女力人才發展」(Women Talent Development)，將「女權」更進一步推升到發揮女力人才培訓、職能發展與領導力的實踐。尤其是針對二度就業或是想轉換職場的家庭主婦，彭莉惠博士說:「我們共同的期盼是能讓淡水媽媽、八里媽媽、三芝媽媽、石門媽媽們,都跨出自己的腳步，加入向當年馬偕牧師夫人-張聰明女士致敬的「淡水女路」計畫，感受台灣女性所能發揮的龐大影響力。

彭莉惠博士更特別強調,淡水有超過400年豐厚的歷史文化底蘊, 再搭配無敵的山、海、河、港天然美景, 造就了獨一無二、四季皆異也皆宜的導覽遊程，吳峻毅老師不僅熟捻淡水巷弄與山徑步道的導覽，也對水岸文化如數家珍，在推動政見「大淡海國際港灣休閒專區」的願景中, 旅學堂工作室所規劃的遊程,正是願景中最具有價值的內容之一, 將在地共同的歷史文化記憶，分享為打造博士級城市的共同願景。