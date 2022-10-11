強震加上日前豪雨，花蓮玉里鎮赤科山產業道路多處崩塌，待路況較穩，再啟動整修工程。（警方提供）

918強震加上日前豪雨，花蓮玉里鎮赤科山產業道路多處崩塌，期間搶通又坍，目前僅能仰賴竹林產業道路替代通行，公所已提報地震公共設施災後復建系統，待經費核定展開整體復建。

農委會水土保持局花蓮分局表示，918強震造成赤科山邊坡崩塌，阻斷地方政府管養的赤科山產業道路，原崩塌災阻點由水土保持局花蓮分局及公路總局支援花蓮縣政府於9月23日全線搶通，但又遇9月24日至26日連日降雨，除原崩塌點又發生二次崩塌之外，還新增6.5K、6.75K、7K、7.4K、7.5K、8.25K、10.3K共7處災阻點。

原本預定10月6日可搶通，但因為坡面仍不穩定，已搶通多處的崩塌點又接連發生5次崩塌，影響施工進度。考量地震、降雨及坡面穩定性，須待天候、地質較穩定後再進行。

有關災後復建，水保局已協助玉里鎮公所勘查，並於上月25日及本月11日由公所提報0918地震公共設施災後復建系統，待經費審議核定後進行整體復建。目前山上居民均安全，建議豪雨期間至親友家居住，避免竹林產業道路若也中斷，山上恐形成孤島，後續仍會追蹤邊坡狀況並注意搶通期程。

赤科山社區發展協會總幹事李光濱表示，針對易崩塌路段，居民建議應興建明隧道才能有效解決，由於這條產業道路是居民主要經濟命脈，路斷了等同斷了活路，建請中央及地方政府重視，加速完成災後重建。