陽明山二子坪親水公園擁有全長近2公里平坦的的無障礙步道，友善的休憩環境吸引許多身障人士前來踏青遊憩，日前有3名身障人士前來登山健行，返程時發現汽車電瓶沒電受困，淡水警方獲報後隨即派員到場協助接電，終於在當天晚間7時許順利發動車輛返家。

淡水警分局興華派出所副所長藍富順與警員李育臣於本月5日下午5時許接獲61歲扶姓男子報案，稱車子因電瓶沒電無法啟動，遊客中心工作人員已經下班，他與妻子及友人受困在二子坪停車場內；員警原本想聯繫計程車上山接電排除，但通話中得知對方是3名身障人士需要協助，當時山區下著大雨，道路能見度低，擔心3人發生意外，趕緊驅車前往救援。

當天東北季風來襲，山上風強雨驟，體感溫度不到20度，員警趕到二子坪停車場後，立刻關心他們的身體情形並檢視車輛狀況，之後花了近30分鐘才成功接電讓廂型車引擎發動，但當時已夜幕低垂，員警擔心淋濕的三人可能失溫，因此合力攙扶2名坐在輪椅上的女性身障人士上車返家。

據了解，扶男聽身障朋友說二子坪登山步道新增無障礙設施，因此帶妻子和一名女性友人從台北市大直前來體驗，但山區氣候多變，結果原先的好天氣突然下起大雨，眾人匆匆折返回停車場要發車離開時，卻因為忘記關閉大燈，導致電瓶耗盡無法啟動車輛，所幸有熱心的員警相助，才能順利離開又濕又冷的二子坪。