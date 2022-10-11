由中天新聞台「辣妻主播」何橞瑢主持的房產型節目《窩星球》，從不同主題帶觀眾了解小資裝潢、露臺戶等房產相關知識。為了掀開房仲工作的神秘面紗，何橞瑢前進買房賣屋第一線，在網路節目中，拜師「台版徐姑姑」，由永慶房屋資深學長手把手教學、體驗一日房仲，揭密「台灣第一房仲品牌」的日常點滴及銷售守則，扎實訓練讓何橞瑢驚呼：「當房仲真的不容易！」

「辣妻」主播何橞瑢(圖左)到台灣第一房仲品牌「永慶房屋」擔任一日房仲經紀人，親身體驗誠實才是房仲的最高原則！(圖/截自何橞瑢臉書粉絲專頁)

職人劇《安家》熱播 主播也是忠實劇迷！

近期房仲職人劇《安家》在中天娛樂台熱播，不只帶觀眾看見百萬業務的工作日常，有時溫馨、有時辛辣的買屋賣屋小故事，也收穫一致好評，連何橞瑢都是忠實觀眾！

何橞瑢分享，同為房貸一族，她非常理解「好的房仲帶人上天堂，差的房仲令人想撞牆」的心情，她也在看完《安家》後發現，誠實與良心才是一個專業房仲的必備特質！因此一日房仲體驗，她選擇到以誠實為服務宗旨的永慶房屋，向觀眾展示台灣房仲的日常點滴。何橞瑢表示：「看《安家》感受大陸房仲日常的酸甜苦辣，看『辣妻』的一日房仲體驗，了解台灣房仲日常生活！」

「辣妻」的專屬師父、永慶房屋協理塗振宏(圖右)手把手教導何橞瑢了解房仲工作。(圖/永慶房屋提供)

永慶學長領進門！何橞瑢挑戰「誠實房仲」最高守則

作為永慶房屋的菜鳥新人，何橞瑢也有一位專屬學長，協助她快速上手！何橞瑢的專屬師父、永慶房屋協理塗振宏表示，成為房仲的第一步，必須清楚了解客戶的購屋需求；而永慶房屋身為科技房仲，大數據配對超精準，只要花一分鐘輸入客戶的需求，就可篩選出符合所有條件的待售屋，讓客戶不用盲目賞屋，就能馬上鎖定理想目標！

塗振宏也以《安家》的台詞提醒「辣妻」，房仲工作「賺的不只是佣金，還有良心」，必須將誠實作為服務的最高守則，若想成為合格的永慶房屋經紀人，除了要幫客戶找到最適合的房型之外，也要提供每一間待售屋的「誠實房價報告書」，主動向客戶解說真實屋況、前一手交易時間與總價，讓客戶完整了解房屋資訊及成交行情，才能保護客戶不買貴！何橞瑢也更深刻體認到，「口才雖然能為服務加分，但誠實才是房仲建立客戶信賴的重要關鍵！」

電視劇《安家》在中天娛樂台熱播，劇中金句「房仲賺的不只是佣金，還有良心」收穫觀眾一致好評。(圖/中天娛樂台提供)

學長讚成交機會大！誠實讓「辣妻」實戰表現近滿分

一日房仲體驗當然不會只有紙上談兵，完成學長的入門房仲訓練後，何橞瑢也馬上整裝上陣、到待售屋實地銷售！除了格局、採光與通風等基本屋況分析，塗振宏也提醒「辣妻」，還要確認房屋有沒有一般消費者難辨認的瑕疵，才能幫助客戶判斷真實屋況，讓每一筆成交都精準又圓滿！

而何橞瑢第一天上工的表現如何？塗振宏指出，「辣妻的說明清晰有條理，最重要的是將客戶的需求都照顧到了，成交機會很大！」給了何橞瑢980分的超高分。

不只學長給出高評價，觀眾也在辣妻的一日房仲挑戰播出後，表示「辣妻主播可以轉行了」、「辣妻賣房絕對是百萬級業務」，更有觀眾許願想看續集！讓何橞瑢信心十足的直呼：「我可以挑戰『沒有我賣不出去的房子』這句話了！」想了解更多房仲工作與賞屋眉角，可上youtube頻道「姐的星球」觀看完整影片！