盧秀燕指出，市府舉行座談會，協助更多工廠辦理並通過審核成為正式工廠。（台中市政府提供）

台中市政府經濟發展局聯合七大工商團體於11日舉辦「台中市未登記工廠輔導暨永續淨零碳排座談會」，就工廠改善計畫撰寫、廠區現況改善、外籍移工調派，及ESG(環境、社會、治理)企業社會責任項目等說明及交流。市長盧秀燕說，市府推動「特定工廠登記」不遺餘力，台中1萬170家工廠已進入特定工廠登記制度輔導程序，輔導成效居全國之冠，感謝各方的努力及支持。

盧秀燕指出，早期無都市計畫相關法規也不健全，很多工廠設立均自行摸索，經時間變遷最早設立工廠的廠商反而違法；許多設備設計規畫也不合格，考慮到這些問題，現在全國統一規定，市府特舉行座談會，協助更多工廠辦理並通過審核成為正式工廠。

盧秀燕表示，市府輔導程序包含成立單一窗口、低率貸款、舉辦說明會、拍攝教學影片、專案小組關懷訪視等方式；提醒已申請未登記工廠納管者，應於明年3月19日前提送工廠改善計畫，希望大家在限時內提出改善計畫才能搖身一變成為合法工廠。

盧秀燕說，雖疫情嚴峻但在市民及市府共同努力下，中市近年經濟成績表現亮眼，她剛上任時僅4、5項經濟指標全國第一名，到今年上半年台中市創下10項經濟指標奪冠的好成績；包括商業公司登記家數、實收資本額成長率等，也是六都第一，台中失業率3.6％為六都最低，這全是產業和市府攜手努力的成果。

經發局表示，座談會下半場邀請工研院產科所副所長張超群、東海大學教授王鳳奎、CSRone永續智庫經理陳厚儒，針對ESG及企業社會責任進行專題演講及座談。台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色，需回應國際品牌廠商的淨零碳排要求，未推動淨零碳排恐導致未來無競爭力等挑戰。

張超群建議，可依照中小企業體質推動適當的減碳策略，提出對應三大策略以對接淨零趨勢，將淨零排放挑戰轉化成商機，透過相關行動啟動減碳開關，全面邁向淨零。