位在環湖社區活動中心的據點，因為交通不便，台南市政府交通局運用小黃公車服務資源，在此處設立預約站牌。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市長黃偉哲（右一）等人11日出席「大內區橘21小黃公車預約站牌暨健保醫療巡迴據點啟用記者會」。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

為照護偏鄉民眾，健保署在台南市大內區設置6處巡迴醫療據點，其中位在環湖社區活動中心的據點，因為交通不便，台南市政府交通局運用小黃公車服務資源，在此處設立預約站牌，讓民眾能搭乘小黃公車抵達據點看診。

大內區環湖社區活動中心為健保署的巡迴醫療據點服務地點，每周二上午由柳營奇美醫院駐診，交通局和健保署合作盤點發現民眾的交通需求後，規畫利用「橘21」小黃公車路線增設預約站牌。

台南市長黃偉哲、健保署長李伯璋等人11日出席啟用儀式，黃偉哲稱讚在巡迴醫療據點設置小黃公車預約站牌，透過跨機關的合作，讓偏鄉有巡迴醫療資源進駐，也有便利交通前往醫療據點，是對偏鄉長者最貼心的照顧和關懷。

李伯璋則提到，社區巡迴醫療據點已讓醫療資源與民眾變近，但從鄉親家裡到據點還有「最後一哩」的距離，因看見台南市政府推動小黃公車有成，更有預約搭車、預約站牌等彈性服務，因此主動尋求和市府合作。

市府交通局表示，台南的小黃公車預約站牌是全台首創模式，沒有固定的路線停靠，但有預約就有車輛前來，運用現有運輸量能迅速增加服務。日後也會和健保署等機關持續合作，讓偏鄉的長者都能因小黃公車受到良好的醫療和生活照顧。