身體有異味常是健康出了問題，千萬別輕忽，醫師表示，曾遇病患一進入診間就聞到恐怖臭味，經檢查後發現罹患鼻竇蓄膿，鼻竇炎感染細菌源不同，患者飄出來的臭味也不同，可能是臭起司、糞便臭味、地下室的腐敗味等，都要儘速就醫治療。

腎臟科醫師江守山在《健康2.0》表示，嚴重鼻竇炎患者本身會散發出臭味，他曾遇到一名50多歲患者，一進入診間時，就聞到一股很可怕的味道，後來經電腦斷層發現是鼻竇蓄膿。

江守山表示，鼻竇炎感染不同的細菌，會散發不同的臭味，例如鼻竇感染到念珠菌時會產生臭起司般的味道，若是厭氧性鏈球菌感染則會有糞便臭味。

江守山並表示，感染黴菌的患者會飄出如死老鼠般的味道；感染葡萄球菌則是汗臭味、酸臭運動鞋的味道；感染念黴菌像地下室的腐敗味般的臭味。

他表示，患者可能聞不到自己身上的味道，但周邊家人一聞到異味，一定要提醒患者儘速就醫，而患者也要配合就醫治療。