女星郁方（本名：呂玉芳）在演藝圈闖蕩30多年，她與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚近16年，育有2子1女，近年來因孩子大了，郁方也復出拍戲，她透露老公當時給予支持「妳喜歡就好」，這才安心接戲；時常透過社群平台與網友分享生活的郁方，昨（10日）突然交代起身後事，只因被電影感動，不少網友也表示深有共鳴。

郁方昨（10日）在臉書發文，談論的是最近很紅的大陸電影《人生大事》，她寫下觀影心得「哭死我了，除了死亡，人生沒什麼大事！《人生大事》每個角色都好會演，這小女孩楊恩又的眼神似有周迅那般的清澈，男主角朱一龍好像『當男人戀愛時』的邱澤」。

郁方看完戲之後，對身後事的做法有了轉變，表示「百年之後，我不要花葬了，我要火花葬！」她最後直呼「以後殯葬業者都應該改名為『種星星的人』」，同時稱讚大陸男星朱一龍是「百年一遇天生型演員」。

郁方老公也現身留言區，無奈回應老婆「不要隨時改來改去！準備好麻煩的，隨時想改就改我活著活的容易嗎我？」郁方則回「那你說說看你要哪一種？我好早一點準備」，夫妻互動讓網友笑翻，網友們紛紛回應：「我哭到不行，這是我近年來看過最感人的電影！」、「原來他是有演知否知否的那個朱一龍?！我竟然完全都沒有認出來！！ 看起來就像是兩個完全不一樣的人」、「禮儀公司的工作人員真的太偉大太貼心，真心感謝他們，他們真的是24小時不打烊的種星星的人！」、「我到現在還沒有勇氣點開來看～據身旁看過的友人都說～感動到哭哭哭哭哭」。