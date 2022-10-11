台灣線上零售業龍頭富邦媒(momo)(8454)111年9月合併營業收入為75.03億元，年增15.26%，為歷年同月新高；累計第3季合併營收為235.58億元，年增12.68%，momo購物網《18週年慶》即日起至10月31日展開，有望為10月營收挹注動能。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年9月合併營收約為75.03億元，年增15.26%，創下歷年同月新高，其中momo網路購物9月營運表現再締歷年同月新猷，年增達17%，業績佔比為全公司營業額的95.5%；3C家電、居家生活、流行精品、美妝保健、健康休閒等五大品類持續維持雙位數的成長。

富邦媒表示，受惠於99購物節締造亮眼的銷售佳績，且開學商機升溫，機車、筆電、外宿家電等消費需求熱絡，而隨著「解封」議題的發酵，除了旅遊用品、戶外露營買氣續旺，也同步推升穿戴裝置、相機等3C用品的銷售；而在後疫情時代，國人對自我健康防護重視度高，保健食品購買力攀高峰，累計第3季合併營收235.58億元，季減6.29%，年增12.68%；累計前9月合併營收716.3億元，較去年同期成長16.4%，續創歷年同期新高。

展望10月，富邦媒表示，momo購物網《18週年慶》即日起至10月31日展開，momo祭出多重好康回饋，希望能衝高買氣，為10月營運添動能。