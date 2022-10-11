萬華角頭陳竑諺4年前在艋舺青山宮遶境活動時尋仇，開槍造成1死1傷，今年5月遭最高法院判囚10年定讞；他另案用疑似爆裂物恐嚇建商部分，台北地方法院審理期間，他無正當理由而不到庭，依法拘提無著，法官裁定沒入5萬元交保金。

陳男因林姓友人與趙姓男子不睦，得知趙男2018年11月30日凌晨會觀看艋舺青山宮遶境活動，他帶著一把持有近6年的手槍陪同林男與趙男等人談判，但雙方一言不合發生衝突，陳先朝地面擊發1槍恐嚇趙男等人。

流彈射穿一旁楊姓民眾右膝，陳逃離該處，魏姓男子等人自後追捕，魏追趕陳至廣州街265巷內，雙方因奪槍而拉扯，陳朝魏右前大腿處開1槍，魏大量出血死亡。

員警獲報趕往現場，發現陳男頭部受傷，先將陳送醫，後來莊姓警員前往醫院拘提時，陳男假裝身體不適，莊員未上戒具，陳男並趁隙打電話給友人，由友人開車到醫院載走他。直至7天後陳男才被逮捕到案。

歷審認定陳男因與他人有糾紛即率爾開槍以恐嚇他人，並使圍觀之民眾受有傷害，所為實屬不該，依傷害罪及脫逃罪判刑6月，可易科罰金，傷害致人於死等罪不能易科罰金部分，判處10年徒刑，檢不服提上訴， 最高法院駁回。

陳男另被檢方依恐嚇取財罪起訴部分，法官裁定5萬元交保，但他審判中經合法傳喚，無正當理由而不到庭，且依法拘提無著，法官認定陳男已經逃匿，裁定將5萬元保證金沒入。可抗告。