雲林家扶學童7成零用錢買東西吃，民代與肉品市場捐食品補充營養。（雲林家扶提供／張朝欣雲林傳真）

雲林家扶統計學童零用錢使用情況，有7成是花在吃東西，顯示學童對吃的需求，雲林縣議員黃凱與雲林肉品市場總經理黃加安11日捐贈水餃與肉鬆，希望孩子能吃得飽，2人表示求學時期也是身體成長的關鍵期，一定要補充足夠的營養，日後將會持續捐贈，讓雲林孩子不要輸在起跑點。

黃凱與黃加安11日帶著100份水餃與肉鬆送給雲林家扶，2人表示家扶服務對象是在地的經濟弱勢族群，但有些父母因忙於工作，無法在孩子下課後準備點心，孩子只能餓著肚子等到晚餐時再吃東西，可能影響其生長發育，因此決定捐贈水餃與肉鬆，方便孩子隨時享用。

黃加安說，雲林肉品市場一直默默從事公益，不定期捐贈自產的優質加工產品給社福團體，包括水餃、肉鬆、肉乾等即食或方便煮食的產品，讓受贈者可以很輕鬆享用，未來還會持續捐贈，善盡社會責任，同時拋磚引玉，吸引更多企業團體共襄盛舉，讓愛心永續傳承。

雲林家扶指出，經抽樣調查，家扶學童零用錢用途約有7成是用來買東西吃，其次是存起來、買學用品、休閒娛樂，可見吃東西對孩子是最重要的，主要是因為孩子活動力強、食慾好，也處於喜歡吃點心、零食的年紀，但家長並不一定有能力幫孩子準備，有賴社會大眾的幫忙。