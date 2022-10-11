兩岸情勢越來越緊張，國防部長邱國正日前在立院備詢時，首度明確表示，4個月的役期是不夠的，相關研究已經有眉目，年底前會公告，公告期滿1年就啟動；換言之，最快2023年底實施。對此，前立委沈富雄今（11）日就爆出內幕表示，「我們政府要延長役期，拿掃把上街頭，打到一兵一卒，這些聽來都很驚心動魄」，引發討論。

沈富雄在臉書上PO出一篇「國防新思維，建軍新主張」的文章表示，美國越來越熱心教台灣如何打仗，要在台灣建立大型兵器庫，危急時要銷毀台積電，運走工程師。而我們政府則要延長役期，拿掃把上街頭，打到一兵一卒。這些聽來都很驚心動魄。沈富雄也坦言，他自己在立法院四任十二年，從來沒有進過國防委員會，當今對此生死大事，好像閃避不了。

因此沈富雄點出了他自己的四點想法，首先是「原理」的部分，將第一島鏈最危險的引爆點扭轉為美、中都不敢動手的妥協點。而北韓國小民窮，但以核武為護國神器；台灣不容許有核武，但就全球經濟而言，本身就是一座掌握世界命脈的「類核武」；再來則是「戰略」部分，以「攻擊為手段，防禦為目的，不戰為上策」做為國防建軍思想；第三是「實作」，全面廢除徵兵制度，台灣不是以色列，不應存有不分男女，全民皆兵的想法，何況「少子化」無力支撐徵兵制的兵源。

再來需「建構高成本、高科技、高酬勞的募兵制」、「產業、國防一條龍，職業軍人退休後順利轉業，人人稱羡，踴躍從軍」、「國土上不進行地面作戰，田園不毀棄，生靈不塗炭」、「軍備採購以攻擊性武器為主，但不做第一擊」、「美國不用擔心台灣會發動攻擊，因為攻擊的結果，就是玉石俱焚自取滅亡的開始」、「不濫用國防人力資源，民防、防災、救災、海上自衛…等另成體系，排除在國防之外」。

最後「結果」的部分，沈富雄也說就是「倚美以嚇阻，神山若磐石，共舞謀互利，萬世開太平」。