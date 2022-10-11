國防部長邱國正日前表示，只要中共軍機、航空器，包括無人機在內飛入我方領空，都算已經發動「第一擊」，對岸跨越紅線，國軍一定會反制。今天（11日）邱國正面對國民黨立委鄭正鈐質詢時再次強調，因應中國對台採取軍事行動的改變，以前界定打飛彈、砲彈是第一擊，但現在無人機沒事就越界，造成很大的困擾，所以把無人機、航空器，只要是實體的都當作第一擊，雙方都在調整，並沒有要重大改變。

蘇貞昌今天率領各部會首長到立法院備詢，國民黨立委鄭正鈐質詢時提到，美國台灣政策法有改變，可能提供台灣65億美元軍援，其中《紐約時報》指出，台灣恐怕會成為巨大的武器庫；另外，中國在裴洛西訪台後，大規模對台軍演，台海中線的默契也因此不見。邱國正部長先前曾提到，若有航空器進入領空，就視為第一擊，兩岸第一擊定義改變，產生衝突的風險也大幅提高。泰唔士報在訪問經濟部次長陳正祺時也提到，台灣正在準備戰略物資。

蘇貞昌回應，對於外媒指稱台灣為武器庫，他已說過「是不對的、不精準的」，台灣要自己尋求自衛能力、裝備精良；另外，昨天總統也在國慶演說上指出，戰爭絕對不是兩岸的選項，台灣絕對不會啟戰端，我們備戰、不懼戰，但不求戰。不過，對於台海周邊局勢都密切注意，有做相關因應準備，包含戰略物資的整備，都在嚴謹進行中。

邱國正表示，美國台灣政策法還沒有通過，就算通過了，國軍也不會變成美軍的地方，予取予求地給什麼裝備就使用。

邱國正說，國軍一向都是避免戰爭，對於鄭正鈐剛才提說的「第一擊」改變，是因為中共也在改變，中共過去界定打飛彈、砲彈視為第一擊，但現在中共無人機「有事沒事就越界」，飛至我們上空，造成我們很大困擾，所以只要無人機、航空器是實體的越界，都當作是中共已對我們發起「第一擊」，國軍這樣界定，雙方對此都有所調整，並沒有要重大改變。