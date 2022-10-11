公園遊具設施的安全性備受家長重視，為維護孩童玩的安全，衛生福利部「兒童遊戲場設施安全管理規範」所有公園遊具必須在明年1月24前完成改善，台中市建設局則指出，目前附設有遊具的公園共561處，其中544處已完成安全檢測，預計今年10月底檢測率可達百分百。

建設局長陳大田表示，市長盧秀燕就任時，台中市的公園遊具合格備查率僅5.2％，為營造友善兒童的育兒環境，市府從2019年開始推動「台中美樂地計畫（Taichung Melody）」，除積極打造共融友善公園，也針對遊戲場域進行改善。

截至目前為止，藉由「美樂地計畫」升級的共融公園，全市已有131座，建設局強調，在遊具設施安全性的部分，因衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」明定，2017年1月25日前設置的公園遊具設施，明年1月24日前必須完成改善，市府積極進行相關設施檢測，目前合格備查率達97.3％，遠高於其他縣市67.3％的平均備查率。

此外，市府朝一區一特色目標邁進，積極建置大型特色公園，陳大田說，特色公園加入攀爬、擺盪、彈跳各種不同類型的遊具，盼打造多元遊戲環境，且兼顧親子遊憩、家長照護多重需求，除太平馬卡龍公園預計10月底完工，包括北屯區兒童公園、后里區森林公園、太平區921公園、南屯區豐富公園、梧棲區漁寮公園都在陸續改造中。

建設局強調，特色公園的遊戲場設計都會邀請民間團體參與，老舊公園因空間場域等問題，要在安全符合標準且遊具設施不減量的情況下，增添其趣味性與豐富性，市府與地方加強交流意見，藉以探索孩子心中理想的遊戲場域環境。