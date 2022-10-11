移民署查扣千項醫美用藥品及器具。（新北市專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

吳女使用一般家用小烤箱為手術器械滅菌消毒。（新北市專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

吳女購入之陸製廉價除毛機首次開箱就燒毀無法使用。（新北市專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

吳女在越南獲選國民美容品牌首獎，另曾參加107年美國密西根MNS國際菁英盃競賽獲「半永久化妝術紋繡組」優勝。（新北市專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

17年前嫁來台灣的越南裔37歲吳姓女子，2021年在桃園私設預約制的醫美工作室當起密醫，進行醫美行為，月入最高可能超過新台幣50萬元，但有民眾不滿術後結果想要索賠，遭到封鎖，怒而檢舉，移民署新北市專勤隊今年4月順利查獲，全案訊後移送桃園地檢署偵辦，並於9月予以緩起訴處分。

吳女向警方表示，她2005年結婚來台，邊當洗碗工邊學習紋眉、美容美髮，2018年還獲頒美國密西根MNS國際菁英盃競賽「半永久化妝術紋繡組」優勝，但她邊學上述技能，邊學醫美技術，2017年開始在越南私設醫美工作室，2021年10月將工作室轉移來台，在桃園市某社區大樓私設醫美工作室，獨自從事豐胸、隆鼻、割雙眼皮及施打玻尿酸與肉毒桿菌等醫美行為。

據了解，吳女從網路購入未經許可的醫學美容藥品、縫線、針具及設備，手術刀、鑷子及止血鉗等手術器械則由家人從越南商店購入再寄至台灣，網購的陸製廉價除毛機僅要價3萬6000元，和台製的19萬元相比便宜5倍以上，但除毛機第一次開機試用就燒毀，根本來不及用於服務客人。

吳女藉由臉書粉專分享手術畫面，吸引民眾前往，但收費標準不公開，需私訊詢價，注射玻尿酸300cc一次要10萬元，豐唇手術則是1萬6000元，她坦承，自己會先把價格拉高，再讓顧客殺價，每月最多會有12名客戶，粗估月收入最高可能超過50萬元。

除了私自進行手術，吳女還開班招募學員，並以低價手術費用，徵求模特做示範教學，或讓學員操作練習，長期下來獲利不少，但有一名割雙眼皮的顧客，因不滿意術後效果，向她索賠，沒想到直接被封鎖，怒而檢舉，全案才因此曝光。

新北市專勤隊獲報後，立刻成立專案小組展開蒐證，今年4月向桃園地檢署及桃園地院聲請拘票、搜索票，會同桃園市衛生局執行收網行動，查獲吳女並扣得玻尿酸、肉毒桿菌、麻醉劑、人工假體、縫線、針具、手術刀械及雷射除毛機等贓證物。

新北市專勤隊表示，吳女已經涉嫌違反藥事法及醫師法，詢後移請桃園地檢署偵辦，並於今年9月予以緩起訴處分，需向公庫繳交處分金新台幣36萬元，並參加法治教育。