親民黨主席宋楚瑜日前赴基隆站台，疑似無預警與國民黨基隆市長參選人謝國樑同台動氣，不僅變臉更在離場時避開握手。無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，謝國樑2006年背棄宋楚瑜，棄橘投藍，2014年不願承擔藍軍託付，棄基隆人於不顧長達5年，2019年見有機可趁才搶著回基隆選市長。

黃希賢表示，謝國樑2005年靠著宋楚瑜及「師父」前立委劉文雄的光環，以29歲之姿當選全台最年輕的親民黨立委，宋主席當時親手拉著謝國樑的手，奮力高喊「凍蒜」，豈料僅隔5個月，謝國樑於2006年4月翻臉不認人，辯稱「在父輩期望及連勝文邀請下，加入國民黨」，親民黨積極挽留，謝仍堅持走向「背恩忘義」之路。

「若有說錯一句，歡迎謝國樑提告」黃希賢直言，宋楚瑜、已故劉文雄一手拉拔謝國樑，有滿滿的提攜之恩，謝竟然自己選擇走上分道揚鑣之路，有愧師恩，如今來蹭宋楚瑜被切割「是剛好而已」，就像謝國樑2014年見前議長黃景泰影響選情，拒絕前總統馬英九勸進，2018年見「韓流」捲起，隔年趕緊搶著回基隆布局市長。

黃希賢強調，真的那麼在乎基隆人，不會11年3屆立委毫無建樹、淪為「四低待觀察立委」；不會背棄親民黨、宋楚瑜、劉文雄；不會2014年不承擔、落跑，2018年以「謝家不碰政治」為由不為當時國民黨基隆市長候選人謝立功輔選。如今天馬行空提一堆大撒幣、不切實際的政見，要讓基隆再陷入負債黑暗期，讓基隆年輕人負擔、壓力更重的，是謝國樑這名政客。

黃希賢說，謝國樑一再投機取巧，如同背棄基隆人，根本不是為基隆人著想，呼籲市民擦亮眼。對此，謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，不回應。