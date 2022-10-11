眾人一起迎接國王蒸汽火車DT668。（李京昇攝）

各縣市吉祥物大集合。（李京昇攝）

眾人今天在苗栗縣通霄火車站舉辦「串連中臺灣‧鐵定最好玩」鐵道旅遊聯合行銷宣傳。（李京昇攝）

中台灣7縣市組成的「中臺灣區域治理平台」，配合臺鐵海線通車100周年慶典，11日在苗栗縣通霄火車站舉辦「串連中臺灣‧鐵定最好玩」鐵道旅遊聯合行銷宣傳；縣市首長帶領各縣市吉祥物並結合智慧集章活動，同時在國王蒸汽火車DT668及白沙屯拱天宮媽祖雙重魅力加持下，宣傳行銷鐵道旅遊及7縣市14個特色火車站。

14個特色車站，有竹縣合興、內灣，苗栗勝興、白沙屯，台中清水、大甲，南投集集、車埕，彰化的彰化、二水，雲林斗六、斗南，嘉義市北門、嘉義，各有許多商家配合行銷活動。

中午12時5分，有國王蒸汽火車美稱的DT668拉著彩繪車廂進入通霄站，苗栗縣長徐耀昌與6縣市代表、各級民代，早在第二月台準備迎接列車到來，月台裡外還擠滿鐵道迷和民眾熱情相迎，蒸汽火車頭展現老而彌堅的風華與魅力。

而白沙拱天宮三媽亦受邀為臺鐵海線通車百周年慶典加持，當俗稱紅色超跑的鑾轎出現車站廣場，立即引起矚目，並於中央與地方各界聯袂啟動「串連中臺灣．鐵定最好玩」儀式後，在信眾簇擁下擠進車廂，搭乘到白沙屯站，沿途還有不少鐵道迷捕捉珍貴鏡頭。

苗栗縣長徐耀昌表示，台鐵海線鐵路1922年通車，今年適逢百周年紀念，推動鐵道旅遊主題最適合不過了；歡迎民眾規畫苗栗的鐵道旅遊行程，到舊山線勝興站騎鐵道自行車，飽覽舊山線隧道、橋梁風光，參觀全臺唯一以媽祖意象打造白沙屯火車站，感受拱天宮宗教、寺廟文化，崎頂車站也是拍照打卡聖地。

「台鐵海線通車百周年慶典」今天中午在通霄火車站盛大舉行，中臺灣區域治理平台成員包括新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市。

苗栗縣長徐耀昌率同文化觀光局長林彥甫等人出席，偕同另6縣市的副縣長、參議及局長等代表，各自帶領縣市吉祥物參與行銷宣傳，成為會場吸睛焦點。交通部臺鐵局副局長朱來順、文化部主秘陳登欽、立委陳超明、羅致政、白沙屯拱天宮管委會主委洪文華及通苑地區各級民代，也出席盛會。

活動策劃人邱泰洋與縣府文觀局長林彥甫說，這次海線鐵路百周年慶祝活動的起源與規畫目的，期藉「中臺灣區域治理平台」繼2021年的自行車旅遊主題後，再創「鐵道旅遊年」新佳績。

此次台鐵台中鐵路餐廳也特別與苗栗縣聯名訂製限量發售的「鄉味便當」，食材選用苗栗在地的農漁產，旅客可以品嘗到海線的家鄉味，慢城與慢魚兩大國際特色文化盡在其中。

台鐵局副局長朱來順指出，此次由鐵路餐廳與苗栗縣聯名推出的「鄉味便當」，原本僅象徵性訂做168個，但因各界需求暴增，最後增加到1600個，且還供不應求，藉由鐵道之旅也有效行銷苗栗的農漁特產。

苗栗縣攜手另6縣市推出「串連中臺灣．鐵定最好玩」，於10月31至11月30日加碼智慧集章活動；參加者只需1鍵加入活動官方LINE好友，前往官方指定的14個特色車站，開啟手機藍芽就可自動進行集章，有機會抽中Gogoro機車、iPhone手機等精美好禮。

鐵道百年系列活動計畫，另包括「車窗外的海線生活藝術展」、「海線百年鐵道地景藝術」、「海線小鎮的大歷史：郭芝苑故事展」，為海線鐵道更添人文藝術風采，相關活動資訊，可查詢苗栗縣文化觀光局官網。