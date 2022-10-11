高雄市的青年公園滯洪池兼具休憩功能。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

為改善高雄市鳳山行政中心周邊澄清路、府前路、青年路二段一帶淹水問題，水利局規畫興建府前滯洪池及青年公園滯洪池，工程經費2818萬元新台幣，工程於今年3月開工，已於10月開放。

近年因極端氣候，鳳山行政中心一帶每逢強降雨及豪大雨時常發生淹水災情，影響周遭住戶生命財產安全及道路交通。為解決淹水問題，高市府水利局投入大量的人力，做排水溝水路調查、雨水下水道巡檢清疏工作，希望透過排水路規畫與改善，以降低淹水發生。

府前、青年公園滯洪池利用現有鳳山行政中心綠帶及青年公園降挖設置滯洪池，兩滯洪池面積共0.95公頃，可滯洪量1萬噸。經費由營建署補助78％及市府自籌22％。

水利局表示，府前、青年公園可提升該區域防洪能力，池區內及周邊並設有步道、座椅可供民眾休憩、散步，近日更因降雨儲水使生態更加豐富，吸引白鷺鷥駐足覓食，傍晚時還可聽見蛙鳴、鳥類叫聲。在喧鬧的都市中，提供民眾放鬆心情、欣賞生態的好去處。