11日午間C23龍華國小站例行性巡檢時，工程人員發現供電設備異常。（崔正綱攝）

高雄輕軌C20至C24站5日才試營運通車，通車1周就出槌。11日下午輕軌C23站供電設備傳出狀況，高捷公司表示，因設備異常狀況，C22至C24站改為公車接駁，其餘路段仍正常營運，直到15時38分檢修完畢通車。但當時影響不少正在搭輕軌的民眾，紛紛表示對於臨時停駛感到一頭霧水，還有民眾表示非常掃興，直接取消前往愛河之心的行程。

高雄輕軌今日13時20分許，工程人員在自行性巡檢當中，於C23龍華國小站電力供應設備不穩定，雖然營運上無立即性危險，考量到若是電力不穩定供應發生時，列車還在站間，對於旅客會有危險，故C24至C21車站之間，採暫停營運，改以公車接駁。

高捷公司指出，當時僅有一部列車受到影響，當時停駛在C24愛河之心站，執行清車約45人，後續也派出3輛接駁車於停駛車站，維持15分鐘班距，共計約200名旅客轉搭接駁公車。

高捷公司說，不穩定的原因還在釐清當中，是否輕軌以往有相同情形？高捷公司表示，原因仍在調查中，待原因確定根據履歷資料來調閱是否有類似情形，釐清是否為個案或者方案。

高捷公司強調，檢修沒問題先以通車為優先，詳細不穩定原因會利用夜間無人時段進行查修。

而當時就有不少搭車民眾受到影響，多數民眾紛紛表示車搭到一半就被通知列車沒電，需要下車改搭接駁公車，感到一頭霧水；而另有民眾則感到非常生氣，表示好不容易抽空到愛河之心遊玩，卻遇到列車無法行駛，感到相當掃興，並直接表示「不去了！」，直接改搭回程車離去。