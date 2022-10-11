中捷文心公園站廁所結合櫥窗，本季以「爵士不受限，是自由也是呼吸」為主題。（中捷公司提供／張亦惠台中傳真）

因新冠肺炎疫情，台中捷運有感民眾對於健康意識的重視，聯手知名企業在捷運文心森林公園站的男女廁所打造循環除菌系統，獲市府推薦為台中市最具代表性的優質公廁，還將參加全國性評比，另，更結合櫥窗設計，可以每季更換主題．

中捷公司表示，中捷攜手在地深耕的ALASKA阿拉斯加集團，在熱門親子車站文心森林公園站裝設除菌節能循環扇，徹底分解PM2.5、細菌、黴菌、異味等有害物質，讓旅客在車站內更安心，如廁也更清新舒爽。

中捷公司說明，不僅除菌節能循環扇，中捷更融合文心森林公園的特色，將廁所結合櫥窗設計概念，在廁所空間內擺設櫥窗，每季進行主題更換，翻轉民眾對於公廁的刻板印象，這季廁所櫥窗主題為「爵士不受限，是自由也是呼吸」，廁所音樂也換成爵士樂，響應將在10月15日至23日舉辦的台中爵士音樂節。

中捷公司董事長林志盈說，文心森林公園站公廁獲市府環保局頒發「公廁特優場所認證」，並受市府推薦為台中市最具代表性的優質公廁，將代表台中市參加全國性評比，台中捷運是中台灣的首條捷運路線，肩負企業社會責任使命感，未來中捷也將持續聯手優秀企業，合力帶給乘客更多的體驗與感動，期盼讓民眾搭乘中捷處處感到安心、用心、有信心。