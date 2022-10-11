永慶房屋以「先誠實再成交」的服務精神贏得消費者認同，日前榮獲台灣服務業大評鑑金獎十連霸的肯定。也是業界唯一提供「買賣屋全保障」的房仲品牌，用實際行動和具體保證給予消費者一個公平交易的平台，提供消費者誠實、透明的房市資訊。

第一線房仲經紀人堅持「誠實服務」理念，站在客戶角度思考，告知消費者誠實且透明的房產資訊及建議，其中永慶房屋4位表現傑出的績優店長、經紀人，獲得第21屆「傑出金仲獎楷模」殊榮，更將自身所學傳遞給新進的年輕後輩，成功之餘不忘公益行善，回饋社會幫助弱勢，成為業界楷模。

傳承誠實企業文化 培育「誠實房仲」服務消費者

永慶房屋吳竹武加入永慶房屋已超過25年，一路從經紀人晉升到店長職位，並歷練了超過7個門店，服務範圍橫跨大安、信義、中正等行政區，業績表現卓越屢獲績優店長肯定。吳竹武也不私藏成功秘訣，培育出多名優秀經紀人，吳竹武經常以登山鼓勵新進同仁：「業務工作就跟登山一樣，是一場與自己的競爭，不是爬得快，就代表好，業務工作不是別人成交的快、多，就代表要跟他攀比，而是要專注在自身的成長。」

吳竹武加入永慶房屋已超過25年，將自身學所傳遞給新進後輩，培育出多名優秀的經紀人。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋溫勝安在永慶房屋服務超過10年時間，在加入永慶房屋前，便自修考取了「不動產經紀人」證照，不僅以「先誠實再成交」的精神服務客戶，成為深受客戶信賴的房仲經紀人，同時也是後輩眼中可靠的前輩！溫勝安培育出兩位優秀店長；其中一位店長個人業績衝破800萬，另一位店長帶領全店同仁成功達2500萬業績！溫勝安分享到，看見學弟們青出於藍、更勝於藍，也讓這份工作更具意義。

溫勝安在加入永慶房屋前，便自修考取了「不動產經紀人」證照，更培育出兩名優秀的店長。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋千萬經紀人以「誠實服務」 為客戶創造圓滿

永慶房屋千萬經紀人陳信德，以「服務就是要想的比客戶多」為工作心法，從不會聊天的房仲經紀人變身成為永慶房屋超級業務，連年勇奪永慶房屋業績排名前三的殊榮！陳信德自創「311服務法」，3分鐘內讓客戶了解自己的建議、訊息10分鐘內回覆，漏接電話一定回電！搭配誠實的服務理念，讓他在業績排行榜中總是名列前茅。

千萬經紀人陳信德以誠實服務替客戶創造圓滿，連年勇奪永慶房屋業績排名前三的肯定。(圖/永慶房屋提供)

另一位千萬經紀人是永慶房屋許晉誠，一退伍就投入永慶房屋，以「客戶的需求為出發點、交易的安全為基礎點」、堅持「不說假話、不欺瞞」的態度提供誠實服務，成功連續6年業績突破千萬！更榮獲110年新北市政府地政局主辦的「優良不動產經紀人員」殊榮，許晉誠分享，做人應當飲水思源不忘本，我加入「用行動做公益」的行列，透過定期捐款給兒童社會福利機構與弱勢家庭，發揮自身力量回饋社會。

永慶房屋經紀人許晉誠，堅持「不說假話、不欺瞞」提供消費者誠實服務，更投身公益回饋社會。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋堅持走在「誠實服務」的道路上，年年推出新誠實服務與保障，讓消費者能夠安心圓滿成家，未來也會持續堅守誠實理念，促進居住正義，帶領台灣房仲產業向上發展。