美國商務部7日宣布新一輪半導體技術銷售中國禁令，美企需要取得許可證才能與大陸企業或實體進行交易，藉此牽制大陸人工智慧、超級電腦等高階產業的發展。有市場消息指出，美國這項半導體禁令效應發酵，外商半導體設備廠人員已全面撤出中國半導體公司。

根據科技新報報導，在美國禁令發布2天後，傳出美國半導體廠商包括應用材料、科林研發、東京威力科創等公司的駐廠人員，已陸續撤出中國晶圓廠包括長江存儲、長鑫存儲、華力、上海集成電路、上海積塔半導體、杭州積海半導體、以及華為相關廠商等。

報導指出，中國14奈米以下所有的晶圓廠都受到影響，據悉外國半導體設備商人員開始撤離中國半導體企業，不但不賣設備，後續也不提供維護支援，恐對中國半導體產業造成嚴重衝擊。

值得注意的是，中國晶片代工龍頭廠中芯國際也將受到新管制措施影響，分析師Charles Shum發布報告指出，2023年中芯的銷售成長，恐較先前預估的5%降到只剩2.5%，因其明年裝置的產能，約48%需來自美國生產商包括科林、應用材料等公司的設備。

研究機構Omdia分析師Akira Minamikawa則認為美國恐自傷，他認為美國的制裁可能讓中國力拚半導體自給自足，未來其他廠商恐會完全失去來自中國的客戶。