全家響應環保，提供不織布咖啡提袋供消費者選購，共有一杯裝與兩杯裝二種尺寸，每個售價2元。（全家提供）

OK照常供應鮮食提網，咖啡部分有免費提供的紙袋或是付費使用的不織布提袋。（OKmart提供）

環保議題越來越夯，超商不只鮮食減塑，未來也鼓勵民眾自備環保杯和袋子。7-11就宣布12日起逾6500間門市將陸續停止提供咖啡及鮮食的一次性免費提網服務，其他業者是否跟進也讓人好奇。

7-11將陸續取消提供一次性免費提網服務，現有免費提網視各店庫存狀況用完為止，推估未來一年下來可減少超過354噸的塑膠垃圾產生，相當於711噸碳排放量。鼓勵民眾自備購物袋使用，爾後民眾消費時忘記攜帶購物袋出門，可於結帳時以加價方式購買更加耐用、好收納的提袋，咖啡與鮮食提袋皆是2元，14日至11月15日推廣價1元，OPEN POINT 會員可享1點OPEN OPENPOINT免費兌換一個。

全家則表示，早於106年起即停止供應免費咖啡提網，然考量消費者需求，全家提供耐用度高、可重複性使用的不織布咖啡提袋供消費者選購，共有一杯裝與兩杯裝二種尺寸，每個售價2元；另外，目前提供的鮮食提網亦屬可重覆使用的不織布材質，若消費者購買多樣鮮食商品不便拿取，各店舖將視其需求提供鮮食提網服務，並鼓勵消費者重複使用。是否跟進取消提供？全家表示，「將持續觀察消費者需求進行評估調整。」

OK也表示，鮮食部份，因應消費者使用需求仍提供藍色提網，同步供應可重複使用的加購環保兩用袋，方便消費者提取。現煮咖啡即提供2種外帶包裝選項，首先是「免費提供」咖啡杯座與紙袋；另一則是販賣可重複使用的「咖啡專用OK不織布提袋」的加購服務，分別有一杯裝與二杯裝的尺寸，方便消費者、機車族在購買咖啡可以便利取用外，還能重複使用更環保，售價3元；另推環保杯優惠，即起至全台門市購買OKCAFE任一商品，即享現金折扣5元。

萊爾富則簡單回應，目前還有提供鮮食所須的一次性免費提網服務。