兵役要延長？自從8月初美國眾議院議長裴洛西訪台，引發台海戰雲密佈，總統蔡英文在國慶致詞中提到「兵戎相見絕不是兩岸選項」。中廣董事長趙少康對此表示，民進黨年底選得越好就會越「靠勢」，覺得政策都沒問題，當兵役期就會延長至一年，選得更好甚至會延長到兩年。

蔡英文致詞除了說「兵戎相見絕不是兩岸選項」外，還提到「要給世界一個更好的台灣」。趙少康今(11日)在臉書再以「票投民進黨，青年上戰場」為題發文強調：「民進黨年底選得越好，當兵役期就越長！」他表示，民進黨上任以來，派系分贓，什麼官都想做、壞事接著一件又一件的做，要給世界一個更好的台灣前，先給台灣一個正常一點的民進黨吧！

趙少康指出，不只如此，民進黨頻頻挑釁兩岸，更給了世界一個戰雲密佈的台灣，國防部長邱國正面對立委質詢兵役延長的問題時，只會推託說要「年底再說」，就是要看選後的風向如何，如果民進黨選得好，就會「靠勢」，覺得自己的政策都沒問題，就會延長當一年兵，如果選得更好，甚至可能會延長到兩年，因為他當年在當預官的時候，就是兩年兵。

「票投民進黨，青年上戰場。」趙少康呼籲，不如就讓想打仗的青年去組抗中保台護國大軍，先去好好訓練，至於想工作的青年就去工作、想讀書的青年去讀書，豈不兩全其美，未來要不要上戰場，就讓大家自己決定！