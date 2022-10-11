國民黨南投縣長參選人許淑華競選總部副主委林昆熠在通訊軟體Line群組，公開徵求民進黨南投縣長參選人蔡培慧座車車號一事，民進黨發言人謝子涵今表示，競選幹部探詢蔡培慧座車車號，請問許淑華是否知情？呼籲許淑華向南投縣民說清楚，也要請問國民黨主席朱立倫，是否認同這種在選舉中疑似威嚇的行為？

謝子涵指出，林昆熠過去曾被媒體披露，涉及暴力事件，現在還公然在三百多人的地方群組徵求對手的座車車號，要大家把蔡培慧去草屯保安宮的座車跟車牌號碼po上來，事後還瞎扯是要安排貴賓車位。

謝子涵說，許淑華團隊成員如此明目張膽地做出侵犯個人隱私的行為，也更加讓人懷疑是否想藉由掌握蔡培慧的行蹤，來對其支持者進行後續施壓，進而在地方產生寒蟬效應，讓支持蔡培慧的聲音全面消失。

謝子涵表示，如此行徑無疑是大開民主倒車，這樣的選舉難道就是許淑華口中乾淨的選舉嗎？請許淑華勿放任競選幹部做出敗壞選風的不當行為，南投需要的是一個正直、有誠信的縣長，呼籲許淑華儘速出面說明，不要再用「造謠」、「抹黑」等政治語言含糊帶過，讓南投鄉親繼續生活在這種威脅恐嚇之下。