日本財務省11日（周二）公布，由於日圓貶值以及能源價飆漲，使得進口價格暴增，貿易赤字不斷擴大，8月經常帳盈餘縮減至歷來最低單月紀錄。

8月經常帳盈餘589億日圓（4.0445億美元），比去年同期銳減96.1％，低於經濟學家預估的1,218億日圓。經濟節性調整的經常帳逆差達5,305億日圓，連續兩個月赤字。

儘管海外投資收益升抵歷史新高，但國際貿易逆差擴大是經常帳盈餘大幅縮水的主因，8月貿易赤字達2.49兆日圓。